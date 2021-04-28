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Fenerbahçe'de Mame Thiam sezonda sonunda gidiyor

28.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanarya'da gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlanırken ilk yolcu da belli oldu.

Fenerbahçe'de Mame Thiam sezonda sonunda gidiyor

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte formasını kaybeden Mame Thiam'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

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Başarılı golcüye Çin ve Katar takımlarından teklifler geldiği biliniyor.

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BELÖZOĞLU'NA DESTEK BÜYÜK

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için dün Antalya'ya gitti. Kafileyi havalimanında karşılayan taraftarlar teknik patron Emre Belözoğlu'na çiçek verip, "Hocam ait olduğun yerdesin. Sana güveniyoruz" diye seslendi.

(AKŞAM)


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Süper Lig Mame Thiam Fenerbahçe Futbol Kulübü
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