Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Olay yaratacak transfer iddiası!

Fenerbahçe forması giyen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun yaşadığı talihsiz sakatlıklar, sarı-lacivertli camiada endişe yaratırken, oyuncunun geleceği Avrupa transfer pazarında da geniş yankı uyandırmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçında yaşadığı diz sakatlığının ardından sahalara dönen, ancak bu sezon ağustos ayındaki Konyaspor mücadelesinde yeniden sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, tedavi sürecinin ardından 10 Ekim'deki Rize karşılaşmasıyla formasına kavuşmuştu.

ARTROSKOPİK OPERASYON GEÇİRDİ, 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Rize maçıyla sahalara dönmesine rağmen dizindeki rahatsızlığın devam etmesi üzerine cerrahi müdahale kararı alınan Asensio, 21 Ekim'de ülkesinde sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle başarılı bir artroskopik operasyon geçirdi. Kulüp sağlık ekibinin ve yapılan açıklamaların ardından tecrübeli oyuncunun rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi ve ocak ayında bireysel çalışmalara başlaması öngörülüyor.

İSPANYA'DAN 3 KULÜP YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'de sahalara dönüş takvimi beklenirken, İspanya'dan gelen transfer iddiaları gündemi sarstı. La Liga ekiplerinden Villarreal, Sevilla ve Real Betis'in Asensio'yu kadrolarına katmak istediği öne sürüldü. Sezon başında da oyuncunun durumuyla ilgilenen bu üç kulübün, yıldız futbolcunun rehabilitasyon sürecinden alacağı sonuçları ve ocak ayındaki fiziksel durumunu beklediği belirtiliyor.

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Haberin en dikkat çeken detayını ise Marco Asensio'nun kariyer planlaması oluşturdu. Tecrübeli futbolcunun yeniden La Liga'da forma giymeye sıcak baktığı ve kariyerine ülkesinde devam etmek istediği iddia edildi. Fiziksel olarak tamamen toparlanmayı hedefleyen Asensio'nun, ocak ayında şartların oluşmaması durumunda bile en geç sezon sonunda İspanya'ya dönmeyi planladığı ifade ediliyor.