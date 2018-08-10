Fenerbahçe'de Martin Skrtel umut veriyor

Sezona Benfica maçıyla başlayan Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in performansı en çok beğenilen konuların başında geldi. Slovak stoperin Portekiz'deki mücadelede ortaya koyduğu futbol, herkesi rahatlattı.

Fenerbahçe formasıyla 3. sezonuna başlayan Skrtel, kulüpte de ciddi anlamda yer edinmiş durumda. Teknik direktör Phillip Cocu'nun da takımın başına geçtiği dönemden bu yana en çok güvendiği isimlerin başında Skrtel geliyor. Tecrübeli defans oyuncusu, liderliği, tecrübesi ve yüksek performansıyla Hollandalı çalıştırıcının desteğini bulmuş durumda. Benfica maçında da 90 dakikada harikalar yaratan 33 yaşındaki oyuncu, takımın en kritik isimlerinden.

Kaleci Volkan Demirel ve Roman Neustadter ile iyiden iyiye diyaloğunu da artıran başarılı yıldızın, takım üzerindeki etkisi de arttı. Hem adaptasyonu hem deneyimi hem de liderliğiyle ön plana çıkan Skrtel, takım içerisinde saygı görüyor. Kaleci Volkan başta olmak üzere Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım gibi isimlerle beraber takım içinde ağırlığı olan Martin Skrtel, son 3 yılda teknik adamların da vazgeçilmezi oldu.

Vitor Pereira ile Fenerbahçe dönemine başlayan deneyimli isim, Dick Advocaat, Aykut Kocaman ve Cocu ile beraber hep ilk 11'de yer aldı. Skrtel, Kjaer, Neto, Neustadter gibi isimlerle de formayı paylaştı, yerini hiç bırakmadı. (MİLLİYET)

