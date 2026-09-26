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Arda Güler'in Fransa performansı göz kamaştırdı! İstatistikleri dikkat çekti

A Milli Takım'ın Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler, ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Genç yıldız; gol girişimi, kilit pas ve ikili mücadele istatistiklerinde Millilerin öne çıkan ismi oldu.

Arda Güler'in Fransa performansı göz kamaştırdı! İstatistikleri dikkat çekti
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya Kylian Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın sonucuna rağmen Arda Güler, mücadeleci oyunuyla A Milli Takım'ın en dikkat çeken futbolcularından biri olarak öne çıktı.

ARDA GÜLER'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Arda Güler in Fransa performansı göz kamaştırdı! İstatistikleri dikkat çekti 1

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fransa karşısında Milli Takım'ın hücumdaki en etkili oyuncularından biri oldu. Genç futbolcu, takımının en fazla gol girişiminde bulunan ve en çok kilit pas atan oyuncusu olarak karşılaşmayı tamamladı.

Arda ayrıca sahada en fazla ikili mücadeleye giren ikinci oyuncu olurken, kazandığı ikili mücadele sayısında da ikinci sırada yer aldı. Genç yıldızın performansı bununla da sınırlı kalmadı.

MİLLİ TAKIMDA ÜÇ İSTATİSTİKTE ZİRVEDE

Arda Güler in Fransa performansı göz kamaştırdı! İstatistikleri dikkat çekti 2

Fransa karşısında Arda Güler, üç önemli istatistikte takım arkadaşlarını geride bıraktı.

En çok gol girişiminde bulunan Milli oyuncu
En çok kilit pas atan Milli oyuncu
En çok ikili mücadele kazanan Milli oyunculardan biri

Arda aynı zamanda takımın en fazla sahipsiz top kazanan ikinci futbolcusu oldu. 10 numara pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, mücadele gücüyle de dikkat çekti.

ARDA'DAN 19 İKİLİ MÜCADELE

Arda Güler in Fransa performansı göz kamaştırdı! İstatistikleri dikkat çekti 3

Arda Güler'in Fransa karşısındaki mücadelesi rakamlara da yansıdı. Genç futbolcu, karşılaşmada toplam 19 ikili mücadeleye girerek bu alanda sahanın en çok mücadele eden ikinci oyuncusu oldu ve bunların 10'unu kazandı.

Hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra savunma katkısıyla da öne çıkan Arda, karşılaşma boyunca yüksek mücadele gücü ortaya koydu.

MİLLİ TAKIM'DA SON DÖRT MAÇTA ÜÇÜNCÜ MAĞLUBİYET

Arda Güler in Fransa performansı göz kamaştırdı! İstatistikleri dikkat çekti 4

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, Fransa karşısında aldığı mağlubiyetle son dört maçındaki üçüncü yenilgisini yaşadı. Milliler bu süreçte yalnızca bir galibiyet elde ederken, Montella dönemindeki önceki 20 karşılaşmada ise toplam üç mağlubiyet almıştı.

Türkiye ayrıca Eylül 2020'deki Macaristan karşılaşmasından bu yana Uluslar Ligi'ndeki ilk iç saha mağlubiyetini aldı. Milliler, bu süreçte oynadığı 9 iç saha maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti.

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

Arda Güler in Fransa performansı göz kamaştırdı! İstatistikleri dikkat çekti 5

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek. Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele 28 Eylül akşamı Bursa'da oynanacak.

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Fransa Türkiye Arda Güler UEFA Uluslar Ligi real madrid
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