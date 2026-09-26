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Milli maçta akılalmaz skandal! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e çirkin sabotaj: Madrid'deki dostluk Kocaeli'de bitti

A Milli Takımımız Uluslar A Ligi ilk maçında Fransa'ya Kocaeli'de 1-0 mağlup olurken, geceye Kylian Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı şok hareket damga vurdu! Real Madrid'den takım arkadaşı olan Fransız süper star, 21 yaşındaki milli gururumuz frikik kullanırken arkasından bağırarak konsantrasyonunu altüst etti.

Milli maçta akılalmaz skandal! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e çirkin sabotaj: Madrid'deki dostluk Kocaeli'de bitti
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk müsabakasında Kocaeli'de ağırladığımız dünya devi Fransa karşısında korakor bir mücadele ortaya koyan Bizim Çocuklar, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak büyük bir üzüntü yaşadı. Çekişmeli geçen dev randevuda sahadan puansız ayrılan Ay-Yıldızlı ekibimizde yenilgiden çok, mücadelenin ikinci yarısında yaşanan skandal bir an spor gündemini salladı!

REAL MADRİD'DEKİ DOSTLUK SAHADA BİTTİ!

Mücadelenin ikinci yarısında A Millilerimizin kazandığı tehlikeli serbest vuruşta topun başına 21 yaşındaki dahi yeteneğimiz Arda Güler geçti. Tam frikik atışı öncesi konsantre olan genç yıldızımızın arkasında beliren Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe, centilmenlik dışı bir hamleye imza attı! Fransız yıldız, Arda'nın tam vuruşu yapacağı salisede genç oyuncumuza doğru avazı çıktığı kadar bağırarak acımasızca psikolojik baskı uyguladı.

Milli maçta akılalmaz skandal! Kylian Mbappe den Arda Güler e çirkin sabotaj: Madrid deki dostluk Kocaeli de bitti 1

SİNSİ SABOTAJA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ!

Takım arkadaşının bu çirkin ve kışkırtıcı hareketiyle dikkati dağılan Arda Güler'in frikik vuruşu Fransa barajına çarparak kornere gitti. Real Madrid soyunma odasında yan yana oturan iki yıldız arasında yaşanan bu şok detay, ekrana yansıdığı an Türk futbolseverleri adeta çıldırttı. Mbappe'nin milli gururumuza yaptığı bu sinsi sabotaj sosyal medyada infilak ederken, Fransız yıldıza tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Arda Güler mbappe
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