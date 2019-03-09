Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena şoku

Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe’de Valbuena şoku yaşandı. 70. dakikada Jailson’un yerine oyuna dahil olan Fransız futbolcu sakatlığı sebebiyle 85. dakikada yerini Michael Frey’e bıraktı.

Valbuena'nın son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

