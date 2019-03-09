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Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena şoku

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.03.2019 21:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de 70. dakikada oyuna dahil olan Mathieu Valbuena, 85'te yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Michael Frey’e bıraktı.

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena şoku

Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe’de Valbuena şoku yaşandı. 70. dakikada Jailson’un yerine oyuna dahil olan Fransız futbolcu sakatlığı sebebiyle 85. dakikada yerini Michael Frey’e bıraktı.

Valbuena'nın son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe mathieu valbuena

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yabani futbolcu, teknik direktör yasaklanmali ki alt yapıdan futbolcu çıksın, yabancılar gelip parayı alıp gidiyor, bir damla faydası yok,
Tv yorumcuları valbuena icin geçen sene herkes Aykut Kocamani eleştiriyordu hadi bakalım bu sene valbuena göstersin futbulunu
küçük enişte ne oldu la olsun hep yalan ersun sattı macı hı hı
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