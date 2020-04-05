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Fenerbahçe'de Max Kruse, koronavirüs iddialarını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Ülkesi Almanya'daki Viva Con Agua adlı yardım kuruluşuna destek olmak için internet üzerinden canlı yayına katılan Max Kruse, “Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yüzden de spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarımı yapabiliyorum” dedi.

Fenerbahçe'de Max Kruse, koronavirüs iddialarını açıkladı

Fenerbahçe’de koronavirüsüne yakalandığı konuşulan ancak pozitif çıkan ilk testinin ardından yapılan son testlerinin negatif çıktığı öğrenilen Max Kruse, dün ilk kez canlı yayında konuştu. Ülkesi Almanya’da eski bir futbolcu Benjamin Adrion’un kurucusu olduğu ve Afrika ülkesi Uganda’ya temiz su için su filitresi sağlamak adına Viva Con Agua adlı yardım kuruluşuna destek olan Kruse, sosyal medya hesabından sunucu Janin Ullmann’la bir söyleşi yaptı.

Programda bir ara gitardaki hünerlerini de sergileyen Kruse, “Su, Uganda için son derece önemli ve her zaman buna destek vermeye çalışıyorum. Salgın sebebiyle tüm dünya sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Daha önce dükkanları ya da iş yerleri olan insanlar, şimdi ise her şeylerini kaybediyorlar. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Zamanım doğal olarak evde geçiyor” dedi.

"TÜRKİYE'DE HER ŞEY VAR"

Kuruse, “İyiyim çünkü bu yüzden spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarıma devam edebiliyorum” diyen Kruse, “Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi. Almanya’da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye’de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor” diye konuştu.

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Fenerbahçe koronavirüs max kruse

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