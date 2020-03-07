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Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.03.2020 20:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini 31. dakikada Miha Zajc’a bıraktı.

Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı.

Daha sonra 3 dakika daha oyuna devam eden Alman futbolcu kendini yere bırakarak değişiklik istedi. Kruse sakatlık sebebiyle oyundan 28. dakikada sahadan ayrılırken, yerine giren oyuncu olan Zajc 3 dakika sonra oyuna dahil olabildi.

(İHA)

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Fenerbahçe max kruse

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