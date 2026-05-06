Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar neden adaylıktan çekildi? Gerçek başka çıktı

Fenerbahçe’de yaklaşan tarihi seçim öncesi taşlar yerinden oynadı. Camianın en çok tartışılan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Aydınlar yarıştan havlu atarken, gözler efsane başkan Aziz Yıldırım’ın bugün yapacağı kritik açıklamaya çevrildi.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM KAZANI KAYNIYOR! AYDINLAR ÇEKİLDİ, GÖZLER AZİZ YILDIRIM’DA

Sarı-lacivertli kulüpte seçim maratonu beklenmedik bir viraja girdi. "3 Temmuz" tartışmalarının gölgesinde adaylığa soyunan Mehmet Ali Aydınlar, güçlü bir liste kuramayınca çekilme kararı aldı. Şimdi tüm camia, Aziz Yıldırım’ın bugün resmen duyuracağı adaylık açıklamasını bekliyor.

AYDINLAR'IN KARARININ PERDE ARKASI: LİSTE SIKINTISI

Mehmet Ali Aydınlar, çekilme kararını "Fenerbahçe'nin yarınlarını gölgelememek" olarak açıklasa da, kulislerde konuşulan asıl neden bambaşka.Türkiye gazetesinin iddiasına göre Aydınlar, iddialı bir yönetim listesi oluşturma aşamasında aradığı desteği bulamadı. Koltuğunu bırakmaya hazırlanan Sadettin Saran ve adaylığını ilan eden Hakan Safi’nin listelerindeki isimlerle temas kuran Aydınlar, camia içindeki 3 Temmuz tepkisi ve liste kurma güçlüğü nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.

3 TEMMUZ TRAVMASI MASADAYDI

Eski TFF Başkanı olan Aydınlar’ın adaylık süreci, 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gönderilmemesi nedeniyle taraftarlar arasında ciddi bir dirençle karşılanmıştı. Aydınlar, yaptığı veda açıklamasında bu tartışmaların seçim sürecine zarar vermesini istemediğini vurguladı.

SAHNE AZİZ YILDIRIM'DA...

Aydınlar’ın çekilmesiyle birlikte başkanlık yarışı, devlerin savaşına dönüştü.

Aziz Yıldırım: Eski başkanın, bugün gün içerisinde adaylığını resmen ilan ederek seçim startını vermesi bekleniyor.

Hakan Safi: Geçmişte Ali Koç yönetiminde görev alan ve dün resmi duyurusunu yapan Safi, Aziz Yıldırım’ın en büyük rakibi olarak sahada.

Barış Göktürk: Daha önce Aziz Yıldırım aday olursa yarıştan çekilebileceğini söyleyen Göktürk, resmi olarak başkan adayı olsa da Yıldırım’ın aday olması durumunda listesine dahil olup olmayacağı ise merak konusu.

HAZİRAN’DA SANDIK KURULUYOR

Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak kongre, Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki yol haritasını belirleyecek. Adaylığını açıklaması durumunda Aziz Yıldırım'ın dönüşü mü yoksa yeni bir isim olarak Hakan Safi veya Barış Göktürk'ün zaferi mi? Sarı-lacivertli delegeleri son yılların en heyecanlı seçimi bekliyor.