SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar neden adaylıktan çekildi? Gerçek başka çıktı

Fenerbahçe'de seçim maratonu beklenmedik bir viraja girdi. Mehmet Ali Aydınlar’ın adaylık kararından geri adım atmasının perde arkası ise bambaşka çıktı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar neden adaylıktan çekildi? Gerçek başka çıktı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de yaklaşan tarihi seçim öncesi taşlar yerinden oynadı. Camianın en çok tartışılan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Aydınlar yarıştan havlu atarken, gözler efsane başkan Aziz Yıldırım’ın bugün yapacağı kritik açıklamaya çevrildi.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM KAZANI KAYNIYOR! AYDINLAR ÇEKİLDİ, GÖZLER AZİZ YILDIRIM’DA

Fenerbahçe de Mehmet Ali Aydınlar neden adaylıktan çekildi? Gerçek başka çıktı 1

Sarı-lacivertli kulüpte seçim maratonu beklenmedik bir viraja girdi. "3 Temmuz" tartışmalarının gölgesinde adaylığa soyunan Mehmet Ali Aydınlar, güçlü bir liste kuramayınca çekilme kararı aldı. Şimdi tüm camia, Aziz Yıldırım’ın bugün resmen duyuracağı adaylık açıklamasını bekliyor.

AYDINLAR'IN KARARININ PERDE ARKASI: LİSTE SIKINTISI

Fenerbahçe de Mehmet Ali Aydınlar neden adaylıktan çekildi? Gerçek başka çıktı 2

Mehmet Ali Aydınlar, çekilme kararını "Fenerbahçe'nin yarınlarını gölgelememek" olarak açıklasa da, kulislerde konuşulan asıl neden bambaşka.Türkiye gazetesinin iddiasına göre Aydınlar, iddialı bir yönetim listesi oluşturma aşamasında aradığı desteği bulamadı. Koltuğunu bırakmaya hazırlanan Sadettin Saran ve adaylığını ilan eden Hakan Safi’nin listelerindeki isimlerle temas kuran Aydınlar, camia içindeki 3 Temmuz tepkisi ve liste kurma güçlüğü nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

3 TEMMUZ TRAVMASI MASADAYDI

Fenerbahçe de Mehmet Ali Aydınlar neden adaylıktan çekildi? Gerçek başka çıktı 3

Eski TFF Başkanı olan Aydınlar’ın adaylık süreci, 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gönderilmemesi nedeniyle taraftarlar arasında ciddi bir dirençle karşılanmıştı. Aydınlar, yaptığı veda açıklamasında bu tartışmaların seçim sürecine zarar vermesini istemediğini vurguladı.

SAHNE AZİZ YILDIRIM'DA...

Fenerbahçe de Mehmet Ali Aydınlar neden adaylıktan çekildi? Gerçek başka çıktı 4

Aydınlar’ın çekilmesiyle birlikte başkanlık yarışı, devlerin savaşına dönüştü.

Aziz Yıldırım: Eski başkanın, bugün gün içerisinde adaylığını resmen ilan ederek seçim startını vermesi bekleniyor.

Hakan Safi: Geçmişte Ali Koç yönetiminde görev alan ve dün resmi duyurusunu yapan Safi, Aziz Yıldırım’ın en büyük rakibi olarak sahada.

Barış Göktürk: Daha önce Aziz Yıldırım aday olursa yarıştan çekilebileceğini söyleyen Göktürk, resmi olarak başkan adayı olsa da Yıldırım’ın aday olması durumunda listesine dahil olup olmayacağı ise merak konusu.

HAZİRAN’DA SANDIK KURULUYOR

Fenerbahçe de Mehmet Ali Aydınlar neden adaylıktan çekildi? Gerçek başka çıktı 5

Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak kongre, Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki yol haritasını belirleyecek. Adaylığını açıklaması durumunda Aziz Yıldırım'ın dönüşü mü yoksa yeni bir isim olarak Hakan Safi veya Barış Göktürk'ün zaferi mi? Sarı-lacivertli delegeleri son yılların en heyecanlı seçimi bekliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! Serdal Adalı araya girdiBeşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! Serdal Adalı araya girdi
Galatasaray'da gönderilecek isimler belli! Sözleşmesi bile değişmişGalatasaray'da gönderilecek isimler belli! Sözleşmesi bile değişmiş
Anahtar Kelimeler:
seçim Aziz Yıldırım fenerbahçe Hakan Safi Barış Göktürk Mehmet ali aydınlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Menzili tam 6 bin kilometre! Türkiye, 'YILDIRIMHAN' füzesini duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Rubio: "10 denizci hayatını kaybetti"

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Rubio: "10 denizci hayatını kaybetti"

Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı!

Konyaspor Beşiktaş'ı eledi! Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı!

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a kahve makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.