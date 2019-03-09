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Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, Medipol Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, 19:00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, yapılan son kontrollerinin ardından zorlu deplasman kadrosundan çıkarıldı.

Ligin 24. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçında zorunlu olarak takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalarda vazgeçemediği ve en çok güvendiği isimler arasında yer alan Topal, zorlu Başakşehir deplasmanında sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. (DHA)

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Fenerbahçe Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig mehmet topal

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Haydaaa! Ayda yılda bir Fb'nin yenilmemesini istedik ama eksik üstüne eksik var,Dirar yok dediler sabah,şimdi de Mehmet yok! Ki Mehmet karambolden goller atıp,beraberliği kurtarıyordu! Akşam Fb maalesef büyük hüsrana da uğrayabilir!..
Molozlardan sadece biri.
ne iş başakşehir puan kaybetmesin diyemi yapıyorlar
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