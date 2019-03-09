Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, 19:00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, yapılan son kontrollerinin ardından zorlu deplasman kadrosundan çıkarıldı.

Ligin 24. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçında zorunlu olarak takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalarda vazgeçemediği ve en çok güvendiği isimler arasında yer alan Topal, zorlu Başakşehir deplasmanında sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. (DHA)

