Fenerbahçe'de Mehmet Topal sezonu kapattı

Fenerbahçe-Akhisarspor maçının henüz 8. dakikasından sakatlanan Mehmet Topal’ın durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun kasık sakatlığı sebebiyle son iki maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.

Bu durum sebebiyle Fenerbahçe, Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında orta sahada farklı olacak. Son haftalarda yedek kulübesinde olan Tolgay Arslan ilk 11’e girecek.

