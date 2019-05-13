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Fenerbahçe'de Mehmet Topal sezonu kapattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Akhisarspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mehmet Topal’ın durumunun ciddi olduğu ve kalan 2 haftada forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal sezonu kapattı

Fenerbahçe-Akhisarspor maçının henüz 8. dakikasından sakatlanan Mehmet Topal’ın durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun kasık sakatlığı sebebiyle son iki maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.

Bu durum sebebiyle Fenerbahçe, Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarında orta sahada farklı olacak. Son haftalarda yedek kulübesinde olan Tolgay Arslan ilk 11’e girecek.

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mehmet topal Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
zaten 35 ine gelmiş,düzelmesi çok zor olan bir oyuncu..topalla beraber ayev şener harun ismail neustader alper gibi 2. sınıf oyuncuların da yollanıp yerine 4-5 direkt oynayacak transfer ve başarıya aç gençlerin monte edilmesi şarttır..yoksa seneye de hüsran..
komple 1 sezon oynamasada kurtulsak.. futbolun kezbanı yemin ediyorum
Ne sezonu ya,sezon mu kaldi.
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