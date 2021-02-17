Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir savaş çıkaran Mert Hakan Yandaş tercihini Kadıköy'de yana kullanmıştı. Çok uzun bir süre manşetleri süsleyen yıldız futbolcu şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.Mert Hakan, Anadolu'dan İstanbul'a transfer olan birçok yıldız gibi 'büyük takım sendromu'na yakalandı Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı 24 maçın 21'inde forma giyen genç futbolcu sadece 3 gol atabildi. Bu süreçte asist yapamayan Mert Hakan'ın istatistikleri geçen sezonu mumla arattı.

FORMA GİYME ŞANSI AZALDI

Sivasspor formasıyla geçen sezon aynı süreçte 23 maçta oynayan milli oyuncu takımına 6 gollük katkı yapmıştı. Mert Hakan Yandaş aynı zamanda 3 de asist yaparak 9 gole direkt katkıda bulunmuştu.Galatasaray derbisi sonrası çok ağır eleştiri alan yıldız futbolcu, ardından oynanan Başakşehir ve Karagümrük maçlarında yedek kaldı. Teknik direktör Erol Bulut'un da gözünden düşen Mert Hakan'ın İrfan Can, Gustavo ve Pelkas'ın takıma dönmesinin ardından forma giyme şansı iyice azalması bekleniyor.