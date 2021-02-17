SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

17.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve renklerine bağladığı Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla bekleneni veremedi. Teknik direktör Erol Bulut'un 26 yaşındaki futbolcuyu takımda düşünmediği ancak sportif direktör Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği öne sürüldü.

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir savaş çıkaran Mert Hakan Yandaş tercihini Kadıköy'de yana kullanmıştı. Çok uzun bir süre manşetleri süsleyen yıldız futbolcu şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.Mert Hakan, Anadolu'dan İstanbul'a transfer olan birçok yıldız gibi 'büyük takım sendromu'na yakalandı Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı 24 maçın 21'inde forma giyen genç futbolcu sadece 3 gol atabildi. Bu süreçte asist yapamayan Mert Hakan'ın istatistikleri geçen sezonu mumla arattı.

FORMA GİYME ŞANSI AZALDI

Sivasspor formasıyla geçen sezon aynı süreçte 23 maçta oynayan milli oyuncu takımına 6 gollük katkı yapmıştı. Mert Hakan Yandaş aynı zamanda 3 de asist yaparak 9 gole direkt katkıda bulunmuştu.Galatasaray derbisi sonrası çok ağır eleştiri alan yıldız futbolcu, ardından oynanan Başakşehir ve Karagümrük maçlarında yedek kaldı. Teknik direktör Erol Bulut'un da gözünden düşen Mert Hakan'ın İrfan Can, Gustavo ve Pelkas'ın takıma dönmesinin ardından forma giyme şansı iyice azalması bekleniyor.

EROL BULUT'UN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Galatasaray'a 1-0 kaybedilen derbi maç sonrası kötü performansı sebebiyle teknik direktör Erol Bulut'un gözünden düşen Mert Hakan Yandaş ile sportif direktör Emre Belözoğlu özel bir görüşme gerçekleştirdi.Son olarak 24. haftada Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sahasında 1-0 kaybettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak kötü bir performans ortaya koyan Mert Hakan, teknik direktör Erol Bulut'un gözünden düşmüş ve ardından oynanan Başakşehir ile Karagümrük maçlarında kulübede beklemişti.

GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray'ın Mert Hakan için tekrar devreye girdiği iddia edildi. Sezon sonu Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan sarı-kırmızılılar takas formulüne başvuracak. Fatih Terim'in sezon başında çok istediği fakat ezeli rakibine kaptırdığı oyuncuyu tekrar kadroda görmek istediği belirtildi.

MERT HAKAN MUTSUZ

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye imza attığı günden beri iyi bir performans sergileyememesi yıldız oyuncunun moralini bir hayli bozdu. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin transferinin ardından forma giyme ihtimali bir hayli düşen tecrübeli oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
F.Bahçe'den G.Saray'a çok sert yanıtF.Bahçe'den G.Saray'a çok sert yanıt
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Eski Fenerbahçeli Galatasaray'da

Eski Fenerbahçeli Galatasaray'da

Mostafa Mohamed Salah'ın yolunda

Mostafa Mohamed Salah'ın yolunda

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ni salladı

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ni salladı

F.Bahçe'den G.Saray'a çok sert yanıt

F.Bahçe'den G.Saray'a çok sert yanıt

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Milli yıldıza dünya devi talip oldu iddiası

Milli yıldıza dünya devi talip oldu iddiası

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Karagümrük'e Ndao teklifi!

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Mert Hakan Yandaş için Galatasaray iddiası!

Fenerbahçe'ye Pelkas'tan müjdeli haber

Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi

Metin Sipahioğlu: G.Saray'ın 5 puan önünde olacakken aynı puandayız

F.Bahçe'den G.Saray'a çok sert yanıt

Mesut Özil Fenerbahçe için şarkı söyledi

Mesut Özil Fenerbahçe için şarkı söyledi

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.