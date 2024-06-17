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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.06.2024 13:57
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'a yeni kontrat önerildi. Sarı-lacivertlilerde devam etmek isteyen milli oyuncu yönetimden istediği teklifi alamadı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve yönetimle yeni kontrat için görüşmelere başlayan Mert Hakan Yandaş istediği teklifi alamadı.

İSTEMEYEREK KABUL ETTİ

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Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun da kararıyla Mert Hakan Yandaş'a 2 yıllık sözleşme önerdi. Hali hazırda 12 milyon TL kazanan yıldız oyuncuya 18 milyon TL önerildi. Yıldız oyuncu bu teklifi çok düşük bulsa da istemeye istemeye kabul etti.

FENERBAHÇE'DE KALMAK İÇİN FEDAKARLIK YAPTI

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Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak isteyen Mert Hakan Yandaş, kazanacağı parada büyük fedakarlık yaparak diğer teklifleri reddetti ve Fenerbahçe ile sözleşme uzattı.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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