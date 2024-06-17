Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve yönetimle yeni kontrat için görüşmelere başlayan Mert Hakan Yandaş istediği teklifi alamadı.

İSTEMEYEREK KABUL ETTİ

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun da kararıyla Mert Hakan Yandaş'a 2 yıllık sözleşme önerdi. Hali hazırda 12 milyon TL kazanan yıldız oyuncuya 18 milyon TL önerildi. Yıldız oyuncu bu teklifi çok düşük bulsa da istemeye istemeye kabul etti.

FENERBAHÇE'DE KALMAK İÇİN FEDAKARLIK YAPTI

Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak isteyen Mert Hakan Yandaş, kazanacağı parada büyük fedakarlık yaparak diğer teklifleri reddetti ve Fenerbahçe ile sözleşme uzattı.





