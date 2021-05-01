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Fenerbahçe'de Mesut Özil dikkatleri üzerine çekti

01.05.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Aytemiz Alanyaspor maçında sahada kaldığı sürede elde ettiği istatislikler ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de Mesut Özil dikkatleri üzerine çekti

Sakatlığının son bulmasının ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ile formasına kavuşan Mesut Özil, 65 dakika sahada kaldı. Yerini Osayi-Samuel'e bırakan tecrübeli futbolcu, 7 bin 693 metre koşarak sahada en fazla koşan oyunculardan biri oldu.

Yüksek şiddetli koşularda 696 metre ve 39 koşu ile Sosa ile birlikte takımın lideri konumuna ulaşan Mesut Özil, ayrıca 26 isabetli pas ve yüzde 81 yüzde ile Serdar Aziz'den sonra takımın en isabetli pas yüzdesine sahip ikinci oyuncusu oldu. Yıldız oyuncu, pas mesafelerine de bakıldığında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak, pas uzunluğunda 13,2 metre ile Pelkas ile birlikte sahanın lideri.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Mesut al gülüm ver gülüm pas atarak istatik yapıyor başka hiç bi işe yaramıyor.Ali koç üç yılda tüm hezimetleri yaşattı.Eroldan kurtulduk şimdi comalli emre ike alide sıra.Hemen istifa edin
ya ne istatisliği dolanıp duruyo oynical futbolcu kendini belli edio alex geldi ilk macında rakip oyuncuları ipe dizdi mesutta bi numara yok boş kaleye dışarı attı çıt kırıldım bi adam irfanada 10 mil euro verdıler onun yerine forvet alsalar şamp olurdu fb
boş gezenin boş kalfası, elin oğlu buna ders verir şişirdiniz mesut mesut diye adam geldi fenerin elinde patladı daha bir hareketini göremedik, zaten iyi oyuncu olsa arsenal kadro dışı bırakmaz idi kalitesi belli boşa çöpe giden paralar, başkan yakında baslar fener ol lamba ol ,Mesut ol, paralar hazır ol kampanyası , derdin yok ise fenerbahçe yi tut zaten derd sahibi oldun demek

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