Samsunspor, Trabzonspor maçı öncesi yeni bir uygulamayı duyurdu!

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Trabzonspor karşılaşmasının sezonun en önemli maçlarından biri olacağını belirterek taraftarlardan destek istedi. Başkan Vekili Veysel Bilen ise sezon sonuna kadar ayda bir antrenmanı taraftarlara açacaklarını açıkladı.

FINK: "BU YILIN EN ÖNEMLİ MAÇLARINDAN BİRİ"

Trabzonspor karşılaşmasının kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirten Thorsten Fink, taraftarların desteğinin maçın atmosferi açısından kritik olacağını söyledi.

Fink, "Trabzonspor maçı belki de bu yılın en önemli maçlarından bir tanesi olacak. Herkese ihtiyacımız olacak, aynı şekilde taraftarlarımıza da ihtiyacımız olacak bu karşılaşmada" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncularının taraftarların desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Fink, takımının sahada mücadele edeceğini söyledi.

"CUMARTESİ GÜNÜ BİR ŞEHİR BİR ŞEHRE KARŞI"

Samsunspor taraftarına seslenen Fink, takımın sahada şehir için mücadele edeceğini vurgulayarak, "Bu genç takımın size ihtiyacı var, desteğinize ihtiyacı var ve bu genç takım da cumartesi günü sahada sizin için bir savaş verecek" dedi.

Fink sözlerini, "Cumartesi günü şehir bir şehre karşı, taraftarlar taraftarlara karşı, oyuncular oyunculara karşı. Bu bizim gururumuz" ifadeleriyle tamamladı.

AYDA BİR ANTRENMAN TARAFTARA AÇILACAK

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen de taraftar desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Bilen, "Taraftar desteğine ihtiyacımız var. Bunu her fırsatta ben ve bütün arkadaşlarımla ortak bir lisanla ifade ediyoruz. Hocamızın da talebi bu doğrultuda. Taraftar bizi yalnız bırakmasın, desteğini esirgemesin" diye konuştu.

"BİRLİKTE OLURSAK GÜÇLÜYÜZ"

Kulüp olarak taraftarlarla daha fazla bir araya gelmek istediklerini belirten Bilen, yeni uygulamayı da duyurdu.

Bilen, "Ayda bir kez bir idmanı taraftarlarımıza açma kararı aldık. Sezon sonuna kadar da inşallah bu uygulamamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Taraftarların antrenmana gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilen, sözlerini "Biz birlikte olursak güçlüyüz, biz birlikte olursak başarırız. En büyük gücümüz yine taraftarlarımız olacaktır" diyerek tamamladı.