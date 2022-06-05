Fenerbahçe'de Mesut Özil ne yapacak?

Fenerbahçe 'de bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil için takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, "Yönetimin aldığı karar aynı şekilde devam edecek" diyerek kapıyı kapattı. Her fırsatta "Fenerbahçe'den ayrılmayacağım" diyen Mesut'un başka bir kulübe gitmeyi reddetmesi ihtimali üzerine ise Sarı-Lacivertliler'de 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki iki sezon için 7 milyon Euro'yu (123 milyon TL) bulan maaşı endişe yaratmaya başladı.

MESUT ÖZİL NE YAPACAK?

Bu gelişme sonrası ise Sarı-Lacivertliler'de tüm gözler Mesut'a çevrildi. Daha önce yaptığı açıklamalarla futbolu Fenerbahçe forması altında bırakmak istediğini söyleyen ve mevcut sözleşmesini tamamlayacağını söyleyen Mesut Özil'in bu tavrında değişikliğe gidip gitmeyeceği konusu ise büyük bir merak konusu haline geldi. Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve Sarı-Lacivertliler'den senelik 3.5 milyon Euro kazanan Mesut Özil'in sponsorluk ve diğer ödemelerle ise Sarı-Lacivertli kulübe yıllık maliyetinin 5.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Bu durumda ise 123 milyon TL net maaş kazancı olan yıldız futbolcunun önümüzdeki iki yıl için diğer ödemelerle alacağı 200 milyon TL'ye ulaşıyor.

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