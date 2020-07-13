Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu!

Fenerbahçe'de antrenmanda ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in menisküsünün yırtıldığı tespit edildi. Tecrübeli futbolcu bugün ameliyat oldu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemiz olan Liv Hospital'de başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

