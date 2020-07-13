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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2020 17:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sağ dizinde menisküs yırtığı olan Mevlüt Erdinç'in ameliyat olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat oldu!

Fenerbahçe'de antrenmanda ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in menisküsünün yırtıldığı tespit edildi. Tecrübeli futbolcu bugün ameliyat oldu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemiz olan Liv Hospital'de başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pehh bu mu yıldız ? resmen çürük elma
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