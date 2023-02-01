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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Verdiği cevabı gören taraftarlar bir hayli mutlu oldu

01.02.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girmiş durumda. İngiltere Premier Lig'de Everton'ın çok istediği Michy Batshuayi, dev kulübü elinin tersiyle itti. Fenerbahçe'de mutlu olduğu için ayrılmak istemeyen Belçikalı golcü bu hamlesiyle taraftarın gönlünde taht kurdu.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Verdiği cevabı gören taraftarlar bir hayli mutlu oldu
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Everton, son gün Michy Batshuayi için devreye girdi. Fenerbahçe'nin kapısını çalan Everton, hiç beklemediği bir cevapla karşı karşıya kaldı.

"TEKLİF BİLE YAPMAYIN"

batshuayi

29 yaşındaki Michy Batshuayi, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, Everton'ın bu teklifine olumsuz yanıt verdi. Kendisine parayı belirten bir teklif bile yapılmasını istemeyen yıldız oyuncu, Everton'ın kontratını bile görmek istemedi.

"ŞAMPİYON YAPACAĞIM"

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Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna odaklandığını söyleyen yıldız oyuncu, Jorge Jesus ile toplantı yaparak kendisini kulübe adadığını söyledi. Fenerbahçe'de bu sezon 14 Süper Lig maçına çıkan Michy Batshuayi, 10 gol attı.

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