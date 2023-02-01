Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Verdiği cevabı gören taraftarlar bir hayli mutlu oldu

Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Everton, son gün Michy Batshuayi için devreye girdi. Fenerbahçe'nin kapısını çalan Everton, hiç beklemediği bir cevapla karşı karşıya kaldı.

"TEKLİF BİLE YAPMAYIN"

29 yaşındaki Michy Batshuayi, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, Everton'ın bu teklifine olumsuz yanıt verdi. Kendisine parayı belirten bir teklif bile yapılmasını istemeyen yıldız oyuncu, Everton'ın kontratını bile görmek istemedi.

"ŞAMPİYON YAPACAĞIM"

Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna odaklandığını söyleyen yıldız oyuncu, Jorge Jesus ile toplantı yaparak kendisini kulübe adadığını söyledi. Fenerbahçe'de bu sezon 14 Süper Lig maçına çıkan Michy Batshuayi, 10 gol attı.

