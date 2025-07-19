Fenerbahçe'de Milan Škriniar operasyonu sonuçlanıyor! Sarı lacivertliler yıldız oyuncunun ardından PSG ile de anlaştı...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, stoper transferini bir an evvel bitirmek isteyen sarı lacivertliler Skriniar için PSG ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan Škriniar'ın ardından Paris Saint Germain ile de oyuncunun transferi için anlaşmaya vardı. Transerin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

MAAŞTA ANLAŞTILAR!

Sarı lacivertlİ kulüp, Milan Škriniar ile 4 yılık anlaşmaya vardı. Slovak stoper bonuslarla beraber yıllık 7.5 milyon Euro kazanacak.

BU HAFTA İÇİ İMZA BEKLENİYOR...

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Marco Asensio ve Milan Skriniar'ı sağlık kontrolü ve resmi imza için bu hafta içinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta görev yapan Slovak stoper, 3 gol 2 asistlik katkı sağlarken, sarı lacivertli taraftarlar ile sıkı bir bağ kurdu. Teknik direktör Jose Mourınho'nun transfer listesinin 1 numarasında yer alan isim için yakın zamanda KAP bekleniyor.