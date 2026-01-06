Fenerbahçe'de "Musaba" rüzgarı erken koptu! Formayı sırtına geçirdi, 5 dakikada eski takımının fişini çekti!

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan renklerine bağladığı Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta kalitesini konuşturdu. Samsunspor ile oynanan kritik mücadelede teknik direktörün şans verdiği Musaba, taraftarı mest eden bir başlangıca imza attı.

240 SANİYEDE SKORU DEĞİŞTİRDİ

Maçın henüz başında, dakikalar 4'ü gösterirken sahneye çıkan Anthony Musaba, geliştirdiği atakta takım arkadaşına "al da at" dercesine bir pas çıkardı. Bu harika asistle Fenerbahçe'nin öne geçmesinde başrol oynayan Musaba, sarı-lacivertli kariyerine asist ile "merhaba" dedi.

ESKİ TAKIMINA ACIMADI

Daha birkaç gün önce vedalaştığı eski takımı Samsunspor'a karşı sahaya çıkan Musaba'nın, maçın hemen başında skor katkısı yapması kaderin cilvesi olarak yorumlandı. Golden sonra aşırı sevinç gösterisinde bulunmayan oyuncu, profesyonelliğiyle takdir toplarken, Samsunspor cephesinde ise büyük üzüntü hakimdi.