Canlı yayında tarihi yıkım! Fenerbahçe maçını bitti sanan Emre Bol, 90+11 şokuyla stüdyoda adeta çöktü!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı nefes kesen maça, ünlü spor yorumcusu Emre Bol'un canlı yayındaki dramı damga vurdu! Marco Asensio'nun 90+5'teki golüyle maçı 1-0 kazandıklarını sanıp yayına erken giren ve büyük bir sevinç yaşayan Bol, 90+11'de gelen Kasımpaşa golünü canlı yayında öğrenince kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor!

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Uzatma dakikaları eşine az rastlanır bir drama sahne olan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ancak maçın sonucundan çok, ünlü spor yorumcusu Emre Bol'un canlı yayında yaşadığı o akılalmaz anlar konuşuluyor.

90+5'TE GELEN YALANCI BAHAR VE ERKEN KUTLAMA

Canlı yayında tarihi yıkım! Fenerbahçe maçını bitti sanan Emre Bol, 90+11 şokuyla stüdyoda adeta çöktü! 1

Maçın normal süresi golsüz eşitlikle geçilirken, Sarı-Lacivertliler 90+5. dakikada İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından maçın bittiğini ve Fenerbahçe'nin 3 puanı hanesine yazdırdığını düşünen Emre Bol, büyük bir coşkuyla canlı yayına girdi. Kameralar karşısında galibiyet kutlamalarına başlayan ve maçı yorumlamaya koyulan ünlü yorumcu, dakikalar sonra hayatının şokunu yaşadı.

90+11 ŞOKU VE STÜDYODAKİ TARİHİ ÇÖKÜŞ!

Canlı yayında tarihi yıkım! Fenerbahçe maçını bitti sanan Emre Bol, 90+11 şokuyla stüdyoda adeta çöktü! 2

Emre Bol stüdyoda zafer konuşması yaparken, sahada maç henüz bitmemişti. Asensio'nun golüne pes etmeyerek karşılık veren Kasımpaşa, 90+11. dakikada Allevinah'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Kulağına gelen reji uyarısıyla maçın 1-1 bittiğini canlı yayında, milyonların gözü önünde öğrenen Emre Bol, sevincini yarıda keserek adeta büyük bir çöküntü yaşadı. Ünlü yorumcunun yüzündeki o şaşkınlık, hayal kırıklığı ve stüdyodaki sessizlik anları, X (Twitter) başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında anında viral oldu.

Rakip takım taraftarlarının eğlence konusu olan bu tarihi anlar, Türk spor televizyonculuğu tarihinin unutulmaz canlı yayın kazaları arasına şimdiden adını yazdırdı.

