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Fenerbahçe'de Nenad Bjelica sürprizi! İlginç yorumlar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.04.2020 09:25 | Son Güncelleme

Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, "Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp" diye konuştu. Hırvatistan basını tarafından, Nenad Bjelica’nın bu açıklamaları sonrası başarılı çalıştırıcının Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin daha güçlü olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

Fenerbahçe’de yeni sezon için teknik direktör arayışı sürüyor. Sarı-Lacivertli Kulübün 1 numaralı patronu Ali Koç, takımı yabancı bir teknik adama emanet etmeyi düşünüyor. Yönetimde bazı isimler ise yerli bir hocayla sezona başlanması gerektiğini dile getiriyor. Yerli isim konusunda ise Aytemiz Alanyaspor’un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut ön plana çıkmış durumda. Yabancı isim konusunda ise Başkan Koç’un çok sayıda teknik adamla konuştuğu biliniyor.

BİRÇOK KULÜPTEN TEKLİF ALDIM

Bu konuda gündeme gelen isimlerden biri de Dinamo Zagreb’le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica. 48 yaşındaki genç teknik adam kariyerine nasıl devam edeceği ile ilgili Hırvatistan basınına açıklamalarda bulundu. Nenad Bjelica ”Birçok kulüpten teklif aldım. Başlangıçta reddettim. Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa’nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” ifadelerini kullandı.

182 GALİBİYET 93 BERABERLİK

Hırvatistan basını, Nenad Bjelica’nın bu açıklamaları sonrası başarılı çalıştırıcının Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin daha güçlü olduğu yönünde yorumlar yapmaya başladı. 48 yaşındaki teknik adam kariyerinde toplam 371 resmi müsabakaya çıktı. Bu dönemde Nenad Bjelica, 182 galibiyet, 93 beraberlik ve 96 mağlubiyet elde etti. Nenad Bjelica, çalıştığı takımları ağırlıklı olarak 4-3-3 sistemiyle sahaya sürmeyi tercih ediyor.

(AKŞAM)


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