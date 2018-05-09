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Fenerbahçe'de Neto'nun yerine Nemanja Pejcinovic geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda oynayacağı final maçının heyecanını yaşarken, bir yandan da şampiyonluk yarışını düşünüyor... Yönetim ise bunların yanında hem seçime hazırlanıyor hem de gelecek sezonun takımı için arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Neto'nun yerine Nemanja Pejcinovic geliyor

Sarı-lacivertli kulübe son dönemde çok fazla oyuncu önerisi gelirken, Lokomotiv Moskova'nın stoperi Nemanja Pejcinovic öne çıkan isim oldu. Sırp yıldız, 2014'te transfer olduğu Rus kulübünden bu yıl sözleşmesini tamamlayıp ayrılacak.

Bonservisi olmayan Sırp milli oyuncu için sarı-lacivertli teknik heyetten prensipte 'evet' yanıtı alındı. Ancak yönetim, 3 Haziran'da yapılacak genel kurul kazanılırsa transfere resmi olarak start verecek. Bu döneme kadar Nemanja Pejcinovic, Fenerbahçe'nin listesinde bulunacak. Sırp oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik heyetin raporu doğrultusunda Neto'nun satın alma opsiyonunu kesin olarak kullanmayacak. Kocaman ve ekibinin, Portekizli oyuncunun performansından memnun kalmadığı ve yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

(SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Neto Nemanja Pejcinovic Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aziz yıldırım istifa şampiyon bile olsa takım Ali Koç u başkan olarak görmek istiyoruz. Bir farkındalık yarat da seçim günü çekildiğini Ali Koç u başkan olarak görmekten gurur duyacağını söyle yoksa değil ismini bütün sicilini silecek taraftar.
kasım paşalı trzegeti kaçırmayım
oda kırk yaşındamı yahu genç genç diyoruz yemedikleri nane yok
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