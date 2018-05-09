Fenerbahçe'de Neto'nun yerine Nemanja Pejcinovic geliyor

Sarı-lacivertli kulübe son dönemde çok fazla oyuncu önerisi gelirken, Lokomotiv Moskova'nın stoperi Nemanja Pejcinovic öne çıkan isim oldu. Sırp yıldız, 2014'te transfer olduğu Rus kulübünden bu yıl sözleşmesini tamamlayıp ayrılacak.

Bonservisi olmayan Sırp milli oyuncu için sarı-lacivertli teknik heyetten prensipte 'evet' yanıtı alındı. Ancak yönetim, 3 Haziran'da yapılacak genel kurul kazanılırsa transfere resmi olarak start verecek. Bu döneme kadar Nemanja Pejcinovic, Fenerbahçe'nin listesinde bulunacak. Sırp oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik heyetin raporu doğrultusunda Neto'nun satın alma opsiyonunu kesin olarak kullanmayacak. Kocaman ve ekibinin, Portekizli oyuncunun performansından memnun kalmadığı ve yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

(SABAH)





