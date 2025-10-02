Fenerbahçe'de Nice maçı öncesi beklenmedik sakatlık! Milli ismin sağ ayak başparmağında kırık meydana geldi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’de Avrupa Ligi’nde Nice maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Sarı lacivertli ekipte 27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sağ ayak başparmağının kırıldığı ve sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Ayak baş parmağından sakatlanan İrfan Can Eğribayat’ın sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı bekleniyor. Nice maçında kadroya alınmayan İrfan Can’ın yerine kaleci Ederson’un koruyacağı bildirildi.
