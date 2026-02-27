SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Nottingham maçı sonrası dev UEFA tehlikesi! Ertelenen ağır ceza kapıda: İsmail Yüksek'in çabası yetecek mi?

İngiltere'de Nottingham Forest ile karşılaşan Fenerbahçe'de, maçın henüz 2. dakikasında yaşanan 'meşale' krizi kulübün başını fena ağrıtacak! Sahaya atılan maddeler nedeniyle oyun dururken, Kaptan İsmail Yüksek tribünlere giderek taraftarı sakinleştirdi. Ancak bu olay, UEFA'nın Viktoria Plzen maçının ardından verdiği ve 2 yıl süreyle askıya aldığı o ağır cezayı yeniden gündeme getirdi. Sarı-Lacivertliler, ertelenen cezanın yürürlüğe girme tehlikesiyle karşı karşıya!

Fenerbahçe'de Nottingham maçı sonrası dev UEFA tehlikesi! Ertelenen ağır ceza kapıda: İsmail Yüksek'in çabası yetecek mi?
Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest deplasmanına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'deki zorlu atmosferde saha içi kadar saha dışındaki olaylarla da mücadele etmek zorunda kaldı. Karşılaşmanın henüz başında, Sarı-Lacivertli taraftarların bulunduğu deplasman tribününden sahaya atılan meşaleler geceye damga vurdu ve kulübü büyük bir riskin içine soktu.

2. DAKİKADA OYUN DURDU, İSMAİL YÜKSEK TRİBÜNE KOŞTU!

Fenerbahçe de Nottingham maçı sonrası dev UEFA tehlikesi! Ertelenen ağır ceza kapıda: İsmail Yüksek in çabası yetecek mi? 1

Mücadelenin 2. dakikasında sahaya düşen meşaleler sonrası maçın hakemi oyunu anında durdurdu. Olayların büyümemesi ve olası bir anons krizinin önüne geçilmesi için hakem, Fenerbahçe kaptanı İsmail Yüksek'i yanına çağırarak taraftarların sakinleştirilmesini talep etti.

Kaptan İsmail'in hızla tribünlerin önüne giderek yaptığı uyarılar ve yatıştırıcı el hareketlerinin ardından durum kontrol altına alındı ve oyun kaldığı yerden devam etti. Ancak o kısacık an, akıllara direkt olarak UEFA'nın kestiği eski faturayı getirdi.

ERTELENEN O AĞIR CEZA HORTLAYACAK MI?

Fenerbahçe de Nottingham maçı sonrası dev UEFA tehlikesi! Ertelenen ağır ceza kapıda: İsmail Yüksek in çabası yetecek mi? 2

İngiltere deplasmanında yaşanan bu meşale krizi, gözleri yeniden UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na çevirdi. Bilindiği üzere UEFA, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen deplasmanındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ağır yaptırımlar uygulamıştı.

O maçta yaşanan ırkçı ve ayrımcı davranışlar, tesislere zarar verilmesi, meşale yakılması ve sahaya madde atılması gibi gerekçelerle Sarı-Lacivertlilere toplam 78 bin Euro para cezası kesilmişti.

Daha da önemlisi; Kurul, Fenerbahçe'ye bir sonraki deplasman maçı için taraftara bilet satış yasağı vermiş, ancak bu yaptırımı 2 yıllık denetim süresi boyunca askıya almıştı. Şimdi tüm gözler, Nottingham Forest maçının hakem ve UEFA temsilci raporlarında. Ertelenen bu cezanın, dünkü meşale olayı sonrasında aktif hale gelip gelmeyeceği Sarı-Lacivertli camiada büyük bir endişeyle bekleniyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çizme'yi dize getiren Barış Alper Yılmaz İtalyan devlerini peşine taktı!Çizme'yi dize getiren Barış Alper Yılmaz İtalyan devlerini peşine taktı!
Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Yıldız golcüyü çileden çıkaran o 2 sebep: Okan Buruk duruma el koydu!Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Yıldız golcüyü çileden çıkaran o 2 sebep: Okan Buruk duruma el koydu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.