Fenerbahçe'de Nottingham maçı sonrası dev UEFA tehlikesi! Ertelenen ağır ceza kapıda: İsmail Yüksek'in çabası yetecek mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest deplasmanına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere'deki zorlu atmosferde saha içi kadar saha dışındaki olaylarla da mücadele etmek zorunda kaldı. Karşılaşmanın henüz başında, Sarı-Lacivertli taraftarların bulunduğu deplasman tribününden sahaya atılan meşaleler geceye damga vurdu ve kulübü büyük bir riskin içine soktu.

2. DAKİKADA OYUN DURDU, İSMAİL YÜKSEK TRİBÜNE KOŞTU!

Mücadelenin 2. dakikasında sahaya düşen meşaleler sonrası maçın hakemi oyunu anında durdurdu. Olayların büyümemesi ve olası bir anons krizinin önüne geçilmesi için hakem, Fenerbahçe kaptanı İsmail Yüksek'i yanına çağırarak taraftarların sakinleştirilmesini talep etti.

Kaptan İsmail'in hızla tribünlerin önüne giderek yaptığı uyarılar ve yatıştırıcı el hareketlerinin ardından durum kontrol altına alındı ve oyun kaldığı yerden devam etti. Ancak o kısacık an, akıllara direkt olarak UEFA'nın kestiği eski faturayı getirdi.

ERTELENEN O AĞIR CEZA HORTLAYACAK MI?

İngiltere deplasmanında yaşanan bu meşale krizi, gözleri yeniden UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na çevirdi. Bilindiği üzere UEFA, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen deplasmanındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ağır yaptırımlar uygulamıştı.

O maçta yaşanan ırkçı ve ayrımcı davranışlar, tesislere zarar verilmesi, meşale yakılması ve sahaya madde atılması gibi gerekçelerle Sarı-Lacivertlilere toplam 78 bin Euro para cezası kesilmişti.

Daha da önemlisi; Kurul, Fenerbahçe'ye bir sonraki deplasman maçı için taraftara bilet satış yasağı vermiş, ancak bu yaptırımı 2 yıllık denetim süresi boyunca askıya almıştı. Şimdi tüm gözler, Nottingham Forest maçının hakem ve UEFA temsilci raporlarında. Ertelenen bu cezanın, dünkü meşale olayı sonrasında aktif hale gelip gelmeyeceği Sarı-Lacivertli camiada büyük bir endişeyle bekleniyor.