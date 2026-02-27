Galatasaray'da Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Yıldız golcüyü çileden çıkaran o 2 sebep: Okan Buruk duruma el koydu!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus gibi bir devi saf dışı bırakarak çeyrek final yolunda dev bir adım atan Galatasaray'da, tarihi gecenin ardından gözler Victor Osimhen'e çevrildi. İtalyan devine karşı turu getiren o kritik golü atmasına rağmen, Nijeryalı golcünün saha içindeki gergin ve mutsuz tavırları taraftarların dikkatinden kaçmamıştı.

Milliyet gazetesinin ulaştığı bilgilere göre; dünyaca ünlü santrforun saha içindeki isyanının ve vücut dilindeki düşüşün temelinde yatan o iki büyük neden nihayet ortaya çıktı.

1. SEBEP: TURUN UZATMALARA KALMASI VE HAYAL KIRIKLIĞI

İlk maçtaki dev avantaja rağmen rövanşın zora girmesi, kazanma hırsıyla dolu olan Osimhen'i mental olarak oldukça yıprattı. İlk uzatma devresinin son anlarında sahneye çıkıp tur kapısını ardına kadar açan o altın golü atmasına rağmen, yıldız futbolcunun işin bu noktaya, yani uzatmalara kadar gelmesinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

2. SEBEP: BOŞA ÇIKAN KOŞULAR VE GELMEYEN PASLAR!

Osimhen'i saha içinde asıl çileden çıkaran ve el-kol hareketleriyle isyan etmesine neden olan ikinci durum ise takımın hücum organizasyonlarındaki eksiklikler oldu.

Nijeryalı golcü, maç boyunca Juventus savunması arasında kendisine defalarca alan yaratmasına ve boşa çıkmasına rağmen, beklediği o kilit pasları bir türlü alamadı. Takım arkadaşlarının kendisini topla doğru zamanda buluşturamaması, yıldız ismin sahadaki siteminin en büyük odak noktasıydı.

OKAN BURUK FLORYA'DA DURUMA EL KOYUYOR

Yaşanan bu "iletişimsizlik" ve Osimhen'in haklı isyanı sonrası teknik direktör Okan Buruk harekete geçiyor. Başarılı çalıştırıcının, yapılacak ilk antrenmanda takımla özel bir toplantı gerçekleştireceği ve bu konuya dikkat çekeceği vurgulandı. Buruk'un, öğrencilerine hücum bölgesinde Osimhen'i çok daha verimli kullanmaları ve onu topla daha fazla buluşturmaları gerektiği yönünde kesin talimatlar vereceği öğrenildi.