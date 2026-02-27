Çizme'yi dize getiren Barış Alper Yılmaz İtalyan devlerini peşine taktı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın İtalyan devi Juventus'u saf dışı bıraktığı eşleşmenin tartışmasız en büyük kahramanı Barış Alper Yılmaz oldu. İstanbul'da kazanılan 5-2'lik ilk maçta rakip sol bekleri adeta sahadan silen 25 yaşındaki sağ kanat, Torino'daki kritik rövanşta da sahneye çıkarak 1 gol ve 1 asistlik muazzam performansıyla İtalya'yı adeta dize getirdi.

ÇİZME DEVLERİ SIRAYA GİRDİ: JUVE, INTER, NAPOLI!

Şampiyonlar Ligi vitrininde sergilediği bu insanüstü fiziksel güç ve skor katkısı, İtalyan kulüplerinin iştahını kabarttı. Juventus kurmaylarının yakından şahit olduğu bu performans sonrası, Çizme'nin diğer devleri Inter ve Napoli de uzun süredir takip ettikleri milli oyuncuyu transfer listelerinin en tepesine ekledi. Yaz transfer döneminde Barış Alper için Avrupa devleri arasında kıyasıya bir savaş yaşanması bekleniyor.

35 MİLYON EURO'LUK ARABİSTAN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ!

Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz konusundaki stratejisi ise kusursuz işliyor. Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden gelen 35 milyon Euro'luk devasa teklife rağmen oyuncusunu satmayan Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde sergilenen bu performansla hem takımın son 16'ya kalmasını sağladı hem de yıldız ismin piyasa değerini astronomik seviyelere çıkardı.

SÖZLEŞMEDEKİ MADDE DEVREYE GİRDİ: 225 MİLYON TL'LİK KAZANÇ!

Avrupa'yı peşine takan Barış Alper, sahadaki başarısının ödülünü maddi olarak da aldı. Kısa süre önce garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkartılan milli yıldız, Juventus karşısında yaptığı şovla bu sezon toplamda 9 gol ve 11 asiste ulaştı. Toplamda 20 gol katkısına ulaşan 25 yaşındaki yıldız, sözleşmesindeki özel maddeyi aktif ederek 25 milyon TL'lik ekstra primi de almaya hak kazandı.