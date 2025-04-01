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  4. Fenerbahçe'de o oyuncu veda ediyor! Yeni takımı bile belli oldu

Fenerbahçe'de o oyuncu veda ediyor! Yeni takımı bile belli oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.04.2025 22:20
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Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Hırvat eldiven Livakovic, sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de o oyuncu veda ediyor! Yeni takımı bile belli oldu
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son haftalarda ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Hırvat eldiven Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor. Hırvat eldivenin yeni durağı ise şimdiden belli oldu.

HAYAL KIRIKLIĞI

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Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana hayal kırıklığı yaratan bir performansa imza atan Livakovic'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. Bu sezon sık sık yedek kalan deneyimli eldivenin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceği öne sürülürken deneyimli eldivenin yeni durağının hangi takım olacağı ise çok konuşuluyor.

ARAP EKİBİNDEN TEKLİF

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Hırvat eldivenin Suudi kulüplerinin radarında olduğu iddia edildi. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah'ın da 30 yaşındaki yıldız oyuncu için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. 2023 yılının yaz transfer döneminde 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma katılan deneyimli eldiven, özellikle bu sezon ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 14 karşılaşmada görev alan deneyimli kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda edebileceği ileri sürüldü. Deneyimli eldivenin Arap ekibinden gelebilecek teklife sıcak bakabileceği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
spor transfer fenerbahçe
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