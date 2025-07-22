Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Seçim öncesi Aziz Yıldırım'dan olay olacak açıklama! ''Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor''...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de, Eylül ayında yapılacak Olağanüstü Genel Seçim'de henüz aday olup olmayacağı kesinleşmeyen eski başkan Aziz Yıldırım, gündeme dair katıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu. İşte Aziz yıldırım’ın çarpıcı açıklamaları…

‘‘FENERBAHÇE ÇOK KÖTÜ DURUMDA’’

"Fenerbahçe çok kötü durumda. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabası ufak kızı gördük. Sorduk sınıfında iki Beşiktaşlı gerisi Galatasaraylı haberiniz olsun. Benim dediğimi iyi anlayın!"

‘‘BEN ÖNEMLİ DEĞİLİM’’

"Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin."