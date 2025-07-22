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Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Seçim öncesi Aziz Yıldırım'dan olay olacak açıklama! ''Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor''...

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım katıldığı bir programda Fenerbahçe ve seçim süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın dikkat çeken 'Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor' sözü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Seçim öncesi Aziz Yıldırım'dan olay olacak açıklama! ''Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor''...
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de, Eylül ayında yapılacak Olağanüstü Genel Seçim'de henüz aday olup olmayacağı kesinleşmeyen eski başkan Aziz Yıldırım, gündeme dair katıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu. İşte Aziz yıldırım’ın çarpıcı açıklamaları…

‘‘FENERBAHÇE ÇOK KÖTÜ DURUMDA’’

Fenerbahçe de Olağanüstü Genel Seçim öncesi Aziz Yıldırım dan olay olacak açıklama! Fenerbahçe yi çok kötü günler bekliyor ... 1

"Fenerbahçe çok kötü durumda. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabası ufak kızı gördük. Sorduk sınıfında iki Beşiktaşlı gerisi Galatasaraylı haberiniz olsun. Benim dediğimi iyi anlayın!"

‘‘BEN ÖNEMLİ DEĞİLİM’’

Fenerbahçe de Olağanüstü Genel Seçim öncesi Aziz Yıldırım dan olay olacak açıklama! Fenerbahçe yi çok kötü günler bekliyor ... 2

"Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin."

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Aziz Yıldırım son dakika fenerbahçe
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