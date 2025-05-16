Fenerbahçe'de olanlar oldu... Yönetim Jose Mourinho'nun biletini kesti, yerine gelecek isim bile belli: Zinedine Zidane!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği ancak ne Avrupa'da ne ligde başarı yakalayamamasının yanında derbilerde dahi rakiplerine üstünlük kuramayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Sarı-Lacivertliler'de Portekizli hocanın gönderilmesi gündemdeyken tazminat konusunda karşılıklı olarak adeta akıl oyunları oynanıyor. Ayrıldığı takımlardan aldığı tazminatlarla bilinen ve şu ana kadar çalıştığı kulüplerden 85.5 milyon Sterlin (yaklaşık 4.5 milyar TL) kazanan tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçe'den gönderilmesi durumunda bu rakama 15 milyon Euro (652 milyon TL) daha ekleyecek.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İDDİASI

Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmayı planladığı, ancak sözleşmesi gereği tazminat ödemesi gerektiği konuşuluyor. Portekiz Milli Takımı ile anlaştığına dair iddialar ortaya atılmış, ancak Portekiz Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'ye tazminat yükümlülüğü nedeniyle bu haberi yalanladı.

FENERBAHÇE'DE ZIDANE DÖNEMİ

Fenerbahçe yönetimi, pürüzlerin hallederek Mourinho ile yolları ayırmak isterken yerine getireceği ismi de şimdiden belirlemiş durumda. Sarı-Lacivertli yönetim, Portekizli hocanın yerini Zinedine Zidane ile doldurmayı planlıyor.

3 KEZ DEVLER LİGİ'Nİ KAZANDI

Üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Fransız teknik adam, 2021'de Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile yaşadığı tartışmalar sonrası tükenmişlik sendromu nedeniyle teknik direktörlük yapmamış ve görevinden ayrılmıştı. Yönetim, Zidane'ı takımda görmek için kararlı.