Fenerbahçe'de olay iddia: Ali Koç, İrfan Can ve Mert Hakan ayrılığına engel oldu

Transfer sezonunun son 10 gününü gerek transferler gerekse de takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe'de ciddi bir krizin hasarsız atlatıldığı öğrenildi.

PEREİRA İLE AÇIK KONUŞTULAR

İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Pereira'nın yanına giderek "Hocam bizi oynatmayı düşünmüyorsan başka bir takıma gidelim" dediler.

BAŞKAN KOÇ DEVREYE GİRDİ

Pereira, yönetime "Mert Hakan ayrılabilir" raporu verdi. Devreye giren Başkan Koç, "Biz Mert'i G.Saray'ın elinden aldık. Takımda kalsın" dedi. Koç, İrfan için ise ayrılık defterini açmadan kapattı.

