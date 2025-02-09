Fenerbahçe'de olmaz denen oldu! Sarı-Lacivertliler 2 maçta 4 stoperini kaybetti... Galatasaray derbisi öncesi Alanyaspor maçında bir şok daha

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de mücadelenin henüz 9. dakikasında şok bir sakatlık yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'de maçın henüz başında ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi.

Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı bu talihsiz sakatlık sonrası yerine Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.

SAVUNMA'DA SAKATLIK ALARMI

Fenerbahçe'de savunma hattından Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in de sakatlıkları bulunuyor. Bu isimler dışında Rodrigo Becao'nun da uzun süreli sakatlığı bulunuyor.

DERBİYE 2 HAFTA KALDI

Yaşanan bu sakatlıklar Sarı-Lacivertliler'in canını oldukça sıkarken zorlu Galatasaray derbisine yalnızca 2 hafta kalması da teknik ekibi ekstra düşündürüyor