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  4. Fenerbahçe'de olmaz denen oldu! Sarı-Lacivertliler 2 maçta 4 stoperini kaybetti... Galatasaray derbisi öncesi Alanyaspor maçında bir şok daha

Fenerbahçe'de olmaz denen oldu! Sarı-Lacivertliler 2 maçta 4 stoperini kaybetti... Galatasaray derbisi öncesi Alanyaspor maçında bir şok daha

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.02.2025 16:33
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Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de mücadelenin henüz başında yaşanan sakatlık moralleri oldukça bozarken teknik ekibi kara kara düşündürmeye başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de olmaz denen oldu! Sarı-Lacivertliler 2 maçta 4 stoperini kaybetti... Galatasaray derbisi öncesi Alanyaspor maçında bir şok daha
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de mücadelenin henüz 9. dakikasında şok bir sakatlık yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'de maçın henüz başında ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi.

Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı bu talihsiz sakatlık sonrası yerine Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.

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Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

SAVUNMA'DA SAKATLIK ALARMI

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Fenerbahçe'de savunma hattından Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in de sakatlıkları bulunuyor. Bu isimler dışında Rodrigo Becao'nun da uzun süreli sakatlığı bulunuyor.

DERBİYE 2 HAFTA KALDI

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Yaşanan bu sakatlıklar Sarı-Lacivertliler'in canını oldukça sıkarken zorlu Galatasaray derbisine yalnızca 2 hafta kalması da teknik ekibi ekstra düşündürüyor

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Süper Lig Derbi Sakatlık son dakika fenerbahçe galatasaray
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