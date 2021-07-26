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Fenerbahçe'de Onyekuru sesleri!

26.07.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın bonservisini almadığı Henry Onyekuru için Fenerbahçe harekete geçti. Monaco'da kadro dışı kalan Nijeryalı'nın menajeri ve kulübüyle görüşmelere başlandı.

Fenerbahçe'de Onyekuru sesleri!

Fenerbahçe'de Henry Onyekuru harekatı... Galatasaray'ın bonservisini almadığı Nijeryalı kanat oyuncusu dün Monaco'da teknik direktör Nico Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı.

FENERBAHÇE GAZA BASTI

Oyuncuyu kadrosuna katmak için daha önce de görüşmeler yapan Sarı-Lacivertliler, Onyekuru'nun Fransız ekibinde yeni sezon planlamasına dahil edilmemesinin ardından gaza bastı.

PEREIRA DA ONAY VERDİ

Nijeryalı'nın menajeriyle ve Monaco ile masaya oturuldu. Teknik direktör Vitor Pereira'dan da 'olur' yanıtı alındı.

OLYMPİAKOS DA TALİP

"soccernet.ng"nin haberine göre ise Fenerbahçe bu transferde yalnız değil. Nijerya basını Onyekuru'yu Yunan devi Olympiakos'un da istediğini ancak 24 yaşındaki oyuncunun gönlünün Türkiye'de oynamaktan yana olduğunu vurguladı. Monaco ise gelecek tekliflere göre hareket edecek.

4 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı da ifade edildi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru
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