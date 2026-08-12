Fenerbahçe'de Oosterwolde Instagram'dan duyurdu!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Tedavisi olumlu ilerleyen Hollandalı oyuncunun kısa süre içinde bireysel çalışmalara başlaması beklenirken, Oosterwolde de takımda kalacağını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN OOSTERWOLDE KARARI

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Hollandalı futbolcunun sözleşmesini uzatmak için oyuncu tarafıyla görüşmelere başladı.

TEDAVİSİ OLUMLU İLERLİYOR

Sakatlığı nedeniyle tedavi süreci devam eden Oosterwolde'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi. Hollandalı savunmacının yaklaşık 4 hafta içerisinde bireysel çalışmalara başlaması bekleniyor.

OOSTERWOLDE'DEN TARAFTARA MESAJ

Jayden Oosterwolde ise geleceğiyle ilgili tartışmalara sosyal medya üzerinden son noktayı koydu. Fenerbahçe taraftarının yer aldığı bir Instagram paylaşımına yapılan “Bizimle kal Jayden” yorumuna Hollandalı oyuncu, “Kalacağım” yanıtını verdi.

Bu mesaj, Oosterwolde'nin sarı-lacivertli formayı giymeye devam etme konusunda kararını verdiği şeklinde yorumlandı.

YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin de oyuncunun takımda kalmasını istediği ve sözleşme uzatma görüşmelerinin bu doğrultuda başladığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.