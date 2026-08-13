Russell Westbrook, basketbol kariyerini sonlandırdı

Westbrook, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen sonunu izlediğinizi bile fark etmiyorsunuz. Orada olmanız gerekiyordu. Şimdi bitti." ifadelerini kullandı.

NBA'de 2016-2017 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Westbrook, dokuz kez All-Star seçilme başarısı göstermişti.

Tecrübeli basketbolcu, 18 sezonluk NBA kariyerinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formalarını giydi.