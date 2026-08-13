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Russell Westbrook, basketbol kariyerini sonlandırdı

ABD'li basketbolcu Russell Westbrook, 37 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Russell Westbrook, basketbol kariyerini sonlandırdı
Cevdet Berker İşleyen

Westbrook, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen sonunu izlediğinizi bile fark etmiyorsunuz. Orada olmanız gerekiyordu. Şimdi bitti." ifadelerini kullandı.

NBA'de 2016-2017 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Westbrook, dokuz kez All-Star seçilme başarısı göstermişti.

Tecrübeli basketbolcu, 18 sezonluk NBA kariyerinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets ve Sacramento Kings formalarını giydi.

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Anahtar Kelimeler:
NBA Russell Westbrook
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