Fenerbahçe'de orta saha için transfer hareketliliği! Yves Bissouma için resmi temas başladı...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hızlandı. Sarı lacivertliler orta saha transferi için rotasını İngiltere’ye çevirdi. Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Yves Bissouma için resmi temasların başladığı öğrenildi.

LONDRA’YA GİTTİLER!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe'nin yetkilendirdiği bir temsilci, Yves Bissouma ve Tottenham ile görüşmek için Londra'ya uçtu ve Fenerbahçe, her iki taraf ile de resmi temaslara başladı.

20’DEN KAPIYI AÇTILAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 28 yaşındaki Yves Bissouma’nın transfer edilmesini çok istiyor. Öte yandan İngiliz kulübü gelecek sene sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 20 milyon bonservis bedeli talep ediyor.