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Fenerbahçe'de orta saha için transfer hareketliliği! Yves Bissouma için resmi temas başladı...

Fenerbahçe orta saha transferi için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler İngiltere’de Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile resmi temaslara başladı.

Fenerbahçe'de orta saha için transfer hareketliliği! Yves Bissouma için resmi temas başladı...
Burak Kavuncu

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hızlandı. Sarı lacivertliler orta saha transferi için rotasını İngiltere’ye çevirdi. Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Yves Bissouma için resmi temasların başladığı öğrenildi.

LONDRA’YA GİTTİLER!

Fenerbahçe de orta saha için transfer hareketliliği! Yves Bissouma için resmi temas başladı... 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe'nin yetkilendirdiği bir temsilci, Yves Bissouma ve Tottenham ile görüşmek için Londra'ya uçtu ve Fenerbahçe, her iki taraf ile de resmi temaslara başladı.

20’DEN KAPIYI AÇTILAR

Fenerbahçe de orta saha için transfer hareketliliği! Yves Bissouma için resmi temas başladı... 2

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 28 yaşındaki Yves Bissouma’nın transfer edilmesini çok istiyor. Öte yandan İngiliz kulübü gelecek sene sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için 20 milyon bonservis bedeli talep ediyor.

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