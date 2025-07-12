Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisiydi! Attila Szalai resmen geri döndü... İşte yeni takımı

Süper lig ekibi Kasımpaşa, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olan Attila Szalai'yi kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Kasımapaşa'dan yapılan açıklama şöyle;

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!