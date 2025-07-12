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Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisiydi! Attila Szalai resmen geri döndü... İşte yeni takımı

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe'de de forma giyen ve taraftarın çok sevdiği isimlerden Attila Szalai Türkiye'ye resmen geri döndü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisiydi! Attila Szalai resmen geri döndü... İşte yeni takımı
Berker İşleyen

Süper lig ekibi Kasımpaşa, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olan Attila Szalai'yi kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Kasımapaşa'dan yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe de oynadığı dönemde taraftarın sevgilisiydi! Attila Szalai resmen geri döndü... İşte yeni takımı 1

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!

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transfer Süper Lig Kasımpaşa son dakika fenerbahçe
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