Fenerbahçe'de oynamış, Galatasaray'da 8 kupa kazanmıştı! 31 yaşındaki ünlü futbolcu kulüp arıyor...

Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Eyüpspor'da forma giyen ve zaman zaman performansıyla iz bırakan isimlerden olan 31 yaşındaki Sinan Gümüş zor günlerden geçiyor.

Son olarak Eyüpspor'da top koşturan ve buradan ayrılmasının ardından transfer döneminde herhangi bir kulüp bulamayan Gümüş, kulüpsüz kaldı. Türkiye Kariyerine 2014 yılında Galatasaray ile başlayan oyuncu, 5 yılda 8 kupa kazanmıştı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİYDİ

Sarı-kırmızılı yıllarında kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Gümüş, Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve taraftarın sevgisini kazanmış, özellikle sonradan oyuna girip yaptığı katkılarla adından söz ettirmişti.

FENERBAHÇE'DE KULÜBEDE KALDI

2020-21 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Gümüş, sarı-lacivertli takımda istikrarlı bir performans sergileyemedi ve çoğunlukla yedek kulübesinde kaldı. Fenerbahçe dönemi sonrası Antalyaspor’a döndü, ardından Eyüpspor’a transfer oldu ancak burada da beklenen grafiği yakalayamadı.

YENİ SEZONU BEKLİYOR

Menajeri aracılığıyla çeşitli görüşmeler yapsa da Sinan Gümüş, transfer döneminin sona ermesiyle kulüpsüz kaldı. Tecrübeli futbolcunun yeni transfer sezonunun açılmasını beklediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.