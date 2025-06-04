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Fenerbahçe'de oyuncular kazan kaldırdı! Yıldız isimlerden tepki: "Jose Mourinho varsa biz yokuz"

Geçtiğimiz sezonu 2.sırada tamamlayarak taraftarını üzen Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Mourinho’nun az forma şansı verdiği futbolculardan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Djiku gibi takımın önde gelen isimleri kazan kaldırdı.

Fenerbahçe'de oyuncular kazan kaldırdı! Yıldız isimlerden tepki: "Jose Mourinho varsa biz yokuz"
Burak Kavuncu
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçen sezonki başarısızlıktan sonra takımın önde gelen isimleri başkana ateş püskürdü. Jose Mourinho ile yaşadığı iletişim sorunlarını gerekçe gösteren bazı Türk futbolcular isyan bayrağını açtı. Ayrıca takımın önde gelen yabancı futbolcuları; Talisca ve Fred de Başkan Ali Koç ile görüşerek takımın taktiksel hataları üzerine sitemlerini dile getirdi.

"MOURINHO VARSA BİZ GİDİYORUZ!"

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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Elvir Baliç yaptığı açıklamada takımın önde gelen isimlerinden İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Djiku ve Cenk Tosun'un gelecek sezon Mourinho'nun olması halinde ayrılacaklarını söyledi.

ŞAMPİYONLUĞU GALATASARAY'A KAPTIRMIŞTI

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Sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe'de fatura Jose Mourinho'ya kesilmişti. Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Mourinho, Okan Buruk'lu Galatasaray'ın arkasında kalarak, şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmıştı. Alınan kötü sonuçların ardından eleştiri okları Jose Mourinho'nun hedefi haline gelmişti.

İRFAN CAN KAHVECİ TERCİHİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

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Geçtiğimiz sezonun yıldızı olan İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho yönetiminde istediği forma şansını bulamamıştı. Sarı-lacivertli taraftarların en beğendiği oyuncuların arasında gelen İrfan Can Kahveci'nin yedek oturtulması camiada iç karışıklığa neden olmuştu.

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