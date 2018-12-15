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Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.12.2018 16:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Ozan Tufan, Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe'ya af çıktı. Volkan Demirel ise kamuoyu önünde özür dilerse takıma dönecek.

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe’de arka arkaya flaş gelişmeler oluyor. Volkan Ballı idari menajer görevine döndü ve uzun süredir kadro dışı olan futbolcular için af kararı çıktı.

Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Aatif Erzurumspor maçından sonra ilk çalışmaya katılacaklar. Dikkat çeken unsur ise Volkan Demirel’le ilgili durumun netleşmemesi...

VOLKAN DEMİREL'DEN AF BEKLENİYOR
Bu konuda başkan Ali Koç bir şartı var. Koç, Volkan’ın açık ve net bir biçimde kamuoyu önünde bir özür açıklması yapmasını bekliyor. Volkan Demirel özür dilerse tekrar takımla çalışmalara başlayacak. Bu arada Ersun Yanal, Ozan Tufan ve Islam Slimani’nin takımda kalmasını istiyor.

Aatif ve Dirar takımla çalışmalara başlayacak; ancak iyi bir teklif gelirse Ocak’ta satılacaklar. (Ajansspor)

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
çok şükür orta saha toplanır
ersun yanal gelir gelmez ağırlığını koymuş yürü hoca kim tutar seni
yanalımmmm
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