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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yeni hali olay oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.05.2020 20:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcular bu sabah sahaya indi. Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan sarı-lacivertliler 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi. Kanarya'da yapılan idmanda kullanılan malzemeler dezenfekte edildi. Fenerbahçe'de en çok dikkat çeken isim ise Ozan Tufan oldu.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yeni hali olay oldu!

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular antrenmana, dörderli gruplar halinde topla yaptıkları ısınma çalışmalarıyla başladı.

Kuvvet ve dayanıklılık parkuruyla devam eden idman, aerobik koşuyla tamamlandı. Antrenman öncesinde futbolcuların kullanacağı malzemeler dezenfekte edildi. Malzemeler iyice dezenfekte edildikten sonra futbolcuların kullanımına sunuldu.

OZAN YİNE OLAY OLDU

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Zaman zaman Fenerbahçe'de aldığı kilolarla dikkat çeken Ozan Tufan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada kilo aldığı görüldü. Kulüpte rastlanan koronavirüs vakalarının ardından bir süre çalışmalarına ara veren Fenerbahçe'de, ikinci testlerin negatif gelmesi üzerine sarı-lacivertliler bugün idmanlara devam etti.

OZAN'IN KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

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Öte yandan, yapılan çalışmalar sırasında çekilen karelerin Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanması üzerine, sarı-lacivertlilerde zaman zaman aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan'ın yine kilo aldığı gözlendi. Daha önce gelen eleştiriler üzerine zayıflayan 25 yaşındaki futbolcunun yeni halini gören Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nerde profesyonellik.. nerde bilinç.. dünyanın parasını alıyor.. insan taraftara saygısından kilo almaz..
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