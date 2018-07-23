Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizinin eşiğinden dönüldü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Feyenoord maçı sonrası takıma statta koşu çalışması yaptırdı. Bu çalışmanın ardından Ozan Tufan stattan ayrıldı. Ancak Ozan Tufan, Phillip Cocu'nun soyunma odcasında toplantı yapma kararı aldığından habersizdi.

Hollandalı teknik adam, soyunma odasında Ozan Tufan'ı göremeyince sebebini sordu ve sonrasında da kendisi telefonla çağırttı.

O sırada stadyumdan çok da fazla uzaklaşmamış olan Ozan Tufan da hemen geri dönerek toplantıya katıldı. Böylece küçük çaplı bir kriz başlamadan önlenmiş oldu.

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