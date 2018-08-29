Fenerbahçe'de Ozan Tufan sıkıntısı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan konusundaki sıkıntı bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman yönetiminde yaşanan sıkıntıların benzeri Phillip Cocu idaresinde de devam etti.

Sezona iyi bir fizik görüntüde başlamasına rağmen kamp ve antrenmanlar boyunca istenilen seviyeye yükselemeyen Ozan için sezon başlamadan sabır taştı. Geçen sezon devre arasında Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan genç orta saha daha sonraki süreçte affedilse de formayı alamadı.

Bu sezon da Cocu ile yeni sayfa açmaya çalışan 21 yaşındaki futbolcu, benzer hatalarını tekrarladı. Antrenmanlardaki istikrarsız görüntüsü, hazırlık maçlarındaki tutarsız performansı, mental açıdan bir türlü istenen seviyeye gelmemesi ve saha dışı olaylarla anılması Ozan konusunda isteksizlik yarattı.

Kadro planlarına alınmayan Ozan, Cocu tarafından resmi maçlarda yedek kulübesine bile dahil edilmedi. Sportif Direktör Damien Comolli'nin de sık sık bilgi aldığı ve Ozan'ın durumunu takip ettiği bildirildi. 2018 yılında adeta bir kabus yaşayan Ozan, kariyerini tam tersine çevirdi. Milli takımdan uzaklaşan yıldız oyuncu, Fenerbahçe'deki yerini de kaybetti. (MİLLİYET)

