SPOR

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sıkıntısı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2018 08:15 | Son Güncelleme

Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan Ozan Tufan, Cocu döneminde de en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sıkıntısı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan konusundaki sıkıntı bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman yönetiminde yaşanan sıkıntıların benzeri Phillip Cocu idaresinde de devam etti.

Sezona iyi bir fizik görüntüde başlamasına rağmen kamp ve antrenmanlar boyunca istenilen seviyeye yükselemeyen Ozan için sezon başlamadan sabır taştı. Geçen sezon devre arasında Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan genç orta saha daha sonraki süreçte affedilse de formayı alamadı.

Bu sezon da Cocu ile yeni sayfa açmaya çalışan 21 yaşındaki futbolcu, benzer hatalarını tekrarladı. Antrenmanlardaki istikrarsız görüntüsü, hazırlık maçlarındaki tutarsız performansı, mental açıdan bir türlü istenen seviyeye gelmemesi ve saha dışı olaylarla anılması Ozan konusunda isteksizlik yarattı.

Kadro planlarına alınmayan Ozan, Cocu tarafından resmi maçlarda yedek kulübesine bile dahil edilmedi. Sportif Direktör Damien Comolli'nin de sık sık bilgi aldığı ve Ozan'ın durumunu takip ettiği bildirildi. 2018 yılında adeta bir kabus yaşayan Ozan, kariyerini tam tersine çevirdi. Milli takımdan uzaklaşan yıldız oyuncu, Fenerbahçe'deki yerini de kaybetti. (MİLLİYET)

PARTNERManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktıManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktı
Fenerbahçe Renato Sanches için Bayern Münih ile görüşüyorFenerbahçe Renato Sanches için Bayern Münih ile görüşüyor
Fenerbahçe milli yıldızı bitiriyorFenerbahçe milli yıldızı bitiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan Spor Toto Süper Lig Cocu

En Çok Okunan Haberler

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Badou Ndiaye resmen Galatasaray'da

Badou Ndiaye resmen Galatasaray'da

Fenerbahçe milli yıldızı bitiriyor

Fenerbahçe milli yıldızı bitiriyor

Avrupa'da iki bomba transfer birden!

Avrupa'da iki bomba transfer birden!

Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu

Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Ozan Tufan sıkıntısı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sıkıntısı

Fenerbahçe Renato Sanches için Bayern Münih ile görüşüyor

Fenerbahçe Renato Sanches için Bayern Münih ile görüşüyor

Fenerbahçe milli yıldızı bitiriyor

Fenerbahçe milli yıldızı bitiriyor

Fenerbahçe'den Sissoko ve Cocu açıklaması

Fenerbahçe'den Sissoko ve Cocu açıklaması

Moussa Sissoko gerçeği ortaya çıktı!

Moussa Sissoko gerçeği ortaya çıktı!

Hollandalı gazeteci Johan Derksen'den Phillip Cocu'nun istifa edeceği iddiası

Hollandalı gazeteci Johan Derksen'den Phillip Cocu'nun istifa edeceği iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.