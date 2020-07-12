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Fenerbahçe'de Ozan Tufan stopere geçiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.07.2020 10:19 | Son Güncelleme

Sivasspor maçında mutlak 3 puan hedefleyen Fenerbahçe'de Ozan Tufan gibi deneyimli bir ismin savunmada kalması isteniyor.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan stopere geçiyor

Sivasspor maçında mutlak 3 puan hedefleyen Fenerbahçe'de kadro şekillendi. Serdar Aziz'in cezası nedeniyle stoper hattında yine bir sıkıntı yaşanıyor.

Gençlerbirliği deplasmanında önce Jailson'u deneyen ancak verim alamayan teknik heyet Ozan Tufan'ı kullanmıştı. Sivasspor karşısında da benzer bir durum olacak.

Avrupa kupaları hedefi ve Sivasspor'un ligde 3. olması nedeniyle Ozan Tufan gibi deneyimli bir ismin savunmada kalması isteniyor.
Ozan ile Falette'nin tandemi kurması hedefleniyor.

Fenerbahç'nin muhtemel 11'i

Altay
Dirar
Ozan
Falette
Hasan Ali
Tolgay
Gustavo
Deniz
Emre
Ferdi
Muriqi

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