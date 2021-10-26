Fenerbahçe'de Pelkas için ayrılık kararı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşümeyen Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas'ın performansı düşündürücü. Geçen sezonun yıldızı Pelkas, bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

PEREIRA KARARINI VERDİ

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda toplam 42 maçta Pelkas, 10 gol 8 asistlik bir katkı vermişti. Pelkas bu sezon ise 7 maçta 189 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Ayrıca Yunanistan Milli Takımı'nda 2 maçta 1 gol attı. Pereira Yunan oyuncu hakkında ayrılık kararı verdi. Devre arasında Pelkas'a gelebilecek teklif değerlendirilecek ve yollar ayrılacak.



