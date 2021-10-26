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Fenerbahçe'de Pelkas için ayrılık kararı

26.10.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas için ayrılık kararı çıktı. Vitor Pereira'nın gözüne bir türlü giremeyen Yunan oyuncu hakkında 'devre arası satılabilir' kararı çıktı.

Fenerbahçe'de Pelkas için ayrılık kararı
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşümeyen Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas'ın performansı düşündürücü. Geçen sezonun yıldızı Pelkas, bu sezon şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

PEREIRA KARARINI VERDİ

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda toplam 42 maçta Pelkas, 10 gol 8 asistlik bir katkı vermişti. Pelkas bu sezon ise 7 maçta 189 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Ayrıca Yunanistan Milli Takımı'nda 2 maçta 1 gol attı. Pereira Yunan oyuncu hakkında ayrılık kararı verdi. Devre arasında Pelkas'a gelebilecek teklif değerlendirilecek ve yollar ayrılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas Vitor Pereira
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