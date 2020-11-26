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Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.11.2020 13:38 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli futbolcular idmana ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman kondisyon çalışmaları ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

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PEROTTİ İDMANA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekipte bağırsak enfeksiyonu geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor mücadelesinde yer alamayan Diego Perotti, takımla çalışmalara başladı. İdmana koronavirüs testi pozitif çıkan ve ülkesinde bulunan Enner Valencia'nın yanı sıra Nazım Sangare ile Sinan Gümüş katılmadı. Tolga Ciğerci sakatlığı sebebiyle salonda çalışırken, Gökhan Gönül düz koşu yaptı.

Öte yandan, İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile İdari Koordinatör Selçuk Şahin de idmanı takip etti.

HARUN TEKİN MASKE İLE SALONDA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük ile yaptığı hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, maske ile salonda çalışmalara başladı. Tecrübeli kalecinin, 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara çıkabileceği bildirildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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