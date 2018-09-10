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Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya izin tepkisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2018 08:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de futbolcuların 3 gün izin yapması sarı lacivertli taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'ya izin tepkisi

Son olarak perşembe günü çalışan sarı-lacivertli futbolcular üç günlük izinli olması tepkilere neden oldu. Fenerbahçe Cuma, Cumartesi ve Pazar günü çalışmadı. Teknik Direktör Cocu'nun bu uygulaması Sarı-Lacivertli taraftarların tepki göstermesine neden oldu. Galatasaray, önceki gün İstanbul ile bir hazırlık maçı yaptı ve dün izin yapıp bugün gerçekleştireceği çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Beşiktaş ise dün Altınordu ile bir hazırlık maçı yaparak çalışmalarını sürdürdü. (AKŞAM)

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