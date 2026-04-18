Fenerbahçe'de puan kaybı sonrası deprem! Olay istifa yanıtı

Sürpriz beraberliğin ardından Fenerbahçe hocasına canlı yayında şok bir istifa sorusu soruldu. Çılgına dönen teknik adamın o cevabı gündeme oturdu!

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak yara alan Fenerbahçe'de, maç sonu fırtınalar koptu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında adeta çileden çıktı.

İSTİFA SORUSUNA ÇILDIRDI: "UMARIM ŞAKADIR!"

Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada bir muhabirin doğrudan "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki şok sorusu, İtalyan teknik adamın sinirlerini gerdi. Bu ihtimalin kesinlikle gündeminde olmadığını sert bir dille ifade eden Tedesco, "Kafamda sıradaki maçlar haricinde hiçbir şey yok. Umarım sorunuz bir şakadır, çılgınca bir soru. Tam enerjiyle işime devam ediyorum" diyerek istifa kapılarını sertçe kapattı.

"BENİM BAHİS ŞİRKETİM YOK!"

Basın toplantısının ilerleyen bölümlerinde genç yetenek Sidiki Cherif'in performansını öven Tedesco, "Sidiki bugün iyi maç çıkardı. Beklediğimiz her şeyi yapıyor. Çok genç bir oyuncu" dedi.

Muhabirlerin, ezeli rakip Galatasaray'ın puan kaybı ihtimali üzerine yönelttiği soruya ise tecrübeli çalıştırıcıdan çok manidar bir yanıt geldi. Rakiplerin durumunu umursamadığını belirten Tedesco, "Galatasaray'ın puan kaybı ihtimali için bir şey söylemeyeceğim. Benim uzmanlığım şans hesaplamak değil, benim bahis şirketim yok. Bu da benim uzmanlık alanım değil" sözleriyle toplantıya damgasını vurdu.

