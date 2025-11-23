SPOR

Fenerbahçe'de Robert Lewandowski sesleri! Yeni transfer için satış kararı

Fenerbahçe, Süper Lig’deki başarılı performansını sürdürmek için Rizespor karşılaşmasına kilitlendi. Yönetim, teknik direktör Tedesco’nun takviye taleplerini karşılamak amacıyla yoğun görüşmeler ve çalışmalar yürütürken, hem saha içinde hem de transfer cephesinde hamleleriyle sezona ivme kazandırmayı hedefliyor.

Emre Şen
Fenerbahçe, Tedesco’nun golcü talebi doğrultusunda harekete geçti. Yönetimin radarındaki dört isim öne çıkıyor... Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, Atletico Madrid’le sorun yaşayan Alexander Sörloth, AZ Alkmaar’da yıldızlaşan Troy Parrott ve Atalanta’dan kopmak üzere olan Gianluca Scamacca.

JHON DURAN İLE İPLER KOPTU

Fenerbahçe'de performansından memnun kalınmayan Jhon Duran ile ipler kopma noktasına geldi. Tedesco'nun yönetim ile yaptığı toplantıda Jhon Duran'ın yerine forvet istediği öğrenildi.

FUTBOLCULARIN AYRILMASI GEREKİYOR

Ancak iş hiç kolay değil. Devre arası transfer dönemi zorluklarla dolu; listedeki oyuncuların yüksek maliyetleri, taliplerinin çokluğu ve Fenerbahçe’nin mali limitleri süreci iyice güçleştiriyor.

Sarı-lacivertliler, golcü takviyesi dışında stoper, sol bek ve sekiz numara transferi de planlıyor. En-Nesyri ve Szymanski gibi isimlerden yapılacak olası satışlarla bütçeyi güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, duruma göre kanat transferi de gerçekleştirebilir. Transferlerde hata yapmamak için titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe, zamanla da yarışıyor; yeni oyuncuların gelmesi için önce bazı futbolcuların takımdan ayrılması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
