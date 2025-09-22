Fenerbahçe'de Sadettin Saran sonrası teknik direktör değişimi gündeme geldi! Canlı yayında Tümer Metin Volkan Demirel'e sordu... Olay yanıt geldi

Süper Lig devi Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçında alınan puan kaybı sonrası yeni Başkan Sadettin Saran’ın teknik direktörlük görevi için değişim yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Now Tv ekranlarında ‘Efsane Futbol’ programında eski takım arkadaşı Tümer Metin’in sorusunu yanıtlayan Demirel’in cevabı olay oldu.

‘‘DİYELİM Kİ VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE’NİN HOCASI OLDU…’’

Tümer Metin, "Diyelim ki yarın Fenerbahçe'nin hocası Volkan Demirel oldu. Bu takım devre arasında kadar daha iyi oynar mı, oynamaz mı?" sorusunu sordu.

Volkan Demirel: "Bu takımın başında kimse olmasın, bu takım yine yarışta olur." dedi.

‘‘AYKUT KOCAMAN’IN YARDIMCISI OLURUM!’’

Volkan Demirel geçtiğimiz günlerde, "Bana göre en doğru isim Aykut Kocaman. Camiayı çok iyi bilen, emek vermiş bir isim. Aykut Hoca olursa onun yanında yardımcı olarak olurum, başka kimsenin olmam." ifadelerinde bulunmuştu.